Sneijder & Bruma’ya dikkat!

Şenol Güneş G.Saray'la yatıyor, G.Saray'la kalkıyor. Geçen sezon rakipleri ile oynanan maçların kimseyi aldatmamasını isteyen tecrübeli hoca futbolcularına bu kez karşılarından bambaşka bir takım olduğunu söyledi. Güneş yardımcıları ile sürekli olarak G.Saray'ın zayıf yönlerini tespit etmeye çalışırken özellikle Bruma ve Sneijder konusunda oyuncularını uyardı.



RAPORU PAYLAŞTI

Tecrübeli hocanın özellikle Galatasaray'ın en etkili silahları olan Sneijder ve Bruma üzerinde durduğu ortaya çıktı. Hollandalı oyuncuya şut attırmamalarını isteyen Şenol Güneş Bruma için de, "Bruma kendisini aştı. Onunla ikili mücadelelerde dikkatli olun, içeri kat etmesini engelleyin"dedi. Güneş, ezeli rakipleri hakkında yardımcısı Tamer Tuna'nın hazırladığı raporu da oyuncuları ile paylaştı.