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Menajeri ona takım arıyor

Formayı unutan ’nun menajeri, Brezilya kulüpleri ile temasta...

Menajeri ona takım arıyor
Bursa ve Kasımpaşa maçlarında kadroya giremeyen, Avrupa Ligi listesinde olmadığı için Zorya önünde de forma giyemeyen Fernandao yol ayrımında... Dick Advocaat'la yıldızı bir türlü barışmayan Brezilyalı forvetin menajerinin ara transfer için kulüp arayışlarına başladığı öğrenildi. Fernandao'nun büyük ihtimalle devre arası ülkesine dönmesi bekleniyor.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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