Kadro dışı kalan Eto’o altyapıyla çalıştı

Antalyaspor Yönetimi tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakılan Samuel Eto'o altyapı takımıyla antrenmana çıktı. Antalyaspor Yönetimi'nin Eto'o'yu kadro dışı bırakmasındaki en önemli nedenin sosyal medya hesabından yaptığı, "Siyahi olduğum için saygı duymuyorlar" ifadesinin olduğu öğrenildi. Bu arada Antalyaspor Yönetimi'nin gelecek hafta içinde Eto'o hakkında son kararı vereceği gelen bilgiler arasında.