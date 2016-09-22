  1. Kadro dışı kalan Eto’o altyapıyla çalıştı
  2. Yılmayıp başaracağız

Jose ’dan otoparkta idman

Manchester United’ın Portekizli teknik direktörü takımını otoparkta çalıştırdı

Jose Mourinho’dan otoparkta idman
F.BAHÇE' nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'ın hocası ilginç bir olaya imza attı. İngiltere Lig Kupası'nda Northampton ile oynanacak maç öncesi Portekizli hoca oyuncularını otoparkta çalıştırdı. Mourinho maç için konakladıkları otelin otoparkında takımına kısa bir çalışma yaptırırken ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Etiketler:
  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar