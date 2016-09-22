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Hikmet Karaman oğlunu kupa dışına itti

Kupanın 2. turunda Hikmet Karaman’ın çalıştırdığı Ç.Rizespor, Manisa Bşh.’yi deplasmanda yenerek turu geçti. Karaman, Manisa Bşh’nin kalesini koruyan oğlu Ömer’e acımayarak onu tam 4 golle üzdü.

Hikmet Karaman oğlunu kupa dışına itti
Türkiye Kupası 2. turunda dün Manisa'da çok ilginç bir olay yaşandı. Çaykur Rizespor Manisa Bşh.'yi deplasmanda 4-2 yenerek turu geçerken maçın en önemli olayı Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın oğlu Ömer Karaman'ın Manisa Bşh.'nin kalesini korumasıydı. Tecrübeli hocanın takımı Çaykur Rizespor Ömer'in koruduğu kaleye 4 gol atarken Ömer babasının hışmına uğramış oldu.

KWEUKE SAHNEDE
Maça hızlı bir başlangıç yapan Ç.Rizespor Ahmet İlhan ve Robin Yalçın'ın 2 golüyle 3-0'ı yakaladı. Evsahibi takım Furkan ve Olcay'la durumu 3-2 yaptı. Ancak oyuna sonradan giren ve sakatlıktan yeni kurtulan Kweuke'nin attığı gol skoru belirledi: 2-4. Böylece Ç.Rizespor adını bir üst tura yazdırarak kupaya devam etti.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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