Hikmet Karaman oğlunu kupa dışına itti

Türkiye Kupası 2. turunda dün Manisa'da çok ilginç bir olay yaşandı. Çaykur RizesporManisa Bşh.'yi deplasmanda 4-2 yenerek turu geçerken maçın en önemli olayı Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın oğlu Ömer Karaman'ın Manisa Bşh.'nin kalesini korumasıydı. Tecrübeli hocanın takımı Çaykur Rizespor Ömer'in koruduğu kaleye 4 gol atarken Ömer babasının hışmına uğramış oldu.
KWEUKE SAHNEDE
Maça hızlı bir başlangıç yapan Ç.Rizespor Ahmet İlhan ve Robin Yalçın'ın 2 golüyle 3-0'ı yakaladı. Evsahibi takım Furkan ve Olcay'la durumu 3-2 yaptı. Ancak oyuna sonradan giren ve sakatlıktan yeni kurtulan Kweuke'nin attığı gol skoru belirledi: 2-4. Böylece Ç.Rizespor adını bir üst tura yazdırarak kupaya devam etti.
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