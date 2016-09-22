Gökhan İnler idmana katılmadı

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Akhisar maçında ayağına darbe alan Gökhan İnler tedbir amaçlı olarak salonda çalıştı. İlk bölümde pas ve şut çalışması yapan oyuncular 2. bölümde hücum organizasyonları üzerinde durdu. İdman çift kale ile tamamlandı.