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Galatasaray maçının hakkını vereceğiz

Galatasaray maçının hakkını vereceğiz
Vodafone Arena Kartal Yuvası'nda düzenlenen imza gününe katıldı. G.Saray maçının hakkını vereceklerini söyleyen golcü oyuncu, "Taraftarlarımızı mutlu etmek, onları memnun etmek için elimizden geleni yapacağız. Ne kadar önemli olduğunu biliyoruz maçın hakkını vereceğiz. Görev verilirse hazırım" dedi.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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