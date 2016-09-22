Fırtına kupada sert esti

Trabzonspor kupada tam gaz... Bordo-MavililerTürkiye Kupası 2. turunda sahasında ağırladığı Serhat Ardahanspor'u 6-0 yenerek bir üst tura çıktı. Maçın başlamasıyla birlikte Ardahan katı bir savunma anlayışını benimsedi. 11. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yapılan kafa vuruşunda top auta gitti. 24'te Mustafa Akbaş'ın ortasında Ardahansporlu oyuncular topa elle müdahale edince Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest atışta Mustafa Akbaş topu boş kaleye göndererek Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. 28'de M.Ekici'nin vuruşunda top üstten dışarı gitti. 41'de Suk'un vuruşunda top auta gitti. Devreyi Trabzon 1-0 önde kapadı.
TRABZONSPOR 2. DEVRE ÇOK ETKİLİYDİ Maçın 2. yarısına da hızlı başlayan Trabzonspor 47'de farkı ikiye çıkardı. Suk'un sağdan yaptığı ortada N'Doye topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. 58'de sağ kanattan Bero'nun ortasında savunma topu uzaklaştıramadı. Suk önünde kalan topu boş kaleye gönderdi: 3-0. 77'de Ibanez'in ortasında Mustafa Akbaş kafa vuruşuyla skoru 4-0 yaptı. 83'te Okay ve 84'te de Sheydaev'in golleriyle 6-0'ı yakalayan Trabzonspor böylece adını bir üst tura yazdırdı.
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