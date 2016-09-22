FETÖ'ye Aslan tokadı

Galatasaray Kulübü Disiplin Kurulu, FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle kulüpten ihraç edilmeleri istenen eski futbolcular Hakan Şükür, Arif Erdem, İsmail Demiriz, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Bursa Valisi Şehabettin Harput'un durumunu görüşmek için dün bir araya geldi. Disiplin Kurulu, FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle Hakan Şükür, Arif Erdem, İsmail Demiriz, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Bursa Valisi Şehabettin Harput'u üyelikten ihraç etti. FETÖ'nün futbol elebaşısı Hakan Şükür ve FETÖ'yle bağlantılı oldukları belirtilen Arif Erdem, İsmail Demiriz, Hüseyin Avni Mutlu ve Şehabettin Harput önceki günlerde Galatasaray tarafından disiplin kuruluna sevk edilmişti.



ARİF VE HAKAN YURT DIŞINA KAÇTILAR

FETÖ'den aranan Hakan Şükür ABD'ye, Arif Erdem ise Yunanistan'a kaçmıştı. İki isim hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Disiplin Kurulu kararının yönetim kuruluna ileteceği Dursun Özbek yönetiminin de bu kararı ilk yönetim kurulu toplantısında onaylayacağı belirlendi. FETÖ'den önceki günlerde gözaltına alınan eski futbolcular Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz, sevkedildikleri mahkemece yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmışlardı.



İHRAÇ NEDENLERİ: VATANA İHANET

Bir üyenin şikayeti üzerine Galatasaray Kulübü Disiplin Kurulu'na sevkedilen Hakan Şükür, Arif Erdem, İsmail Demiriz, eski valiler Hüseyin Avni Mutlu ve Şahabettin Harput "Vatana ihanet" suçundan üyelikten çıkarıldı. Özellikle İsmail Demiriz, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in FETÖ'nün futbol yapılanmasında başrol oynadığı iddia edilmişti. FETÖ'nün İsmail Demiriz vasıtasıyla Galatasaray'a sızdığı bildirilirken, Arif Erdem'in 2002 Dünya Kupası primlerinden topladığı 500 bin doları Pensilvanya'ya götürdüğü de belirtilmişti.



KASETLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Hakan Şükür, Arif Erdem, İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker gibi eski Galatasaraylı futbolcuların 90'lı yıllarda terörist başı Fethullah Gülen ile birlikte sohbet ederken kasetleri ortaya çıkmıştı. Sarı-Kırmızılı kulüpte forma giyen bu isimlerin kasetlerinin gündeme gelmesi Galatasaray camiasının rahatsız etmiş, bir üye bu isimleri Disiplin Kurulu'na şikayet etmişti.