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coştu Beijing uçtu

’ın 2 gol attığı karşılaşmada Beijing Guoan sahasında ağırladığı Yanbian Funde’yi 3-0’la geçti

Burak Yılmaz coştu Beijing uçtu
Çin Süper Ligi'nde 'ın formasını giydiği Beijing Guoan 35. hafta mücadelesinde Yanbian Funde ile karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz bu maçta 2 gol atarak takımını sırtladı.

BURA 8. GOLÜNE ULAŞTI
Beijing karşılaşmadan 3-0 galip ayrılırken Burak Yılmaz da Çin Ligi'nde 8. golüne ulaşmış oldu. Çin basını futbolcumuzun çok iyi bir oyun ortaya koyduğunda birleşirken övgü dolu açıklamalarda bulundu. Bu sonucun ardından Beijing Guoan ligdeki puanını 36'ya çıkararak Yanbian Funde ligde 32 puanda kaldı.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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