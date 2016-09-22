  1. Mahmut uslu’ya ince mesaj
  2. Tek başına orta saha

Bugün tüm gözler kritik kararda

İstanbul Valiliği, ile ilgili karanını bugün açıklayacak

Bugün tüm gözler kritik kararda
Dev derbi öncesinde yanıtı büyük bir merakla beklenen soru bugün yanıtını bulacak. İstanbul Valiliği ile ilgili kararını öğlen saatlerinde açıklayacak. Önceki gün Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Genel Sekrereti Mahmut Uslu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile görüşmüştü. Şahin, "Yasağın kaldırılmasına sıcak bakıyorum" demişti.

BİLETLER BEKLETİLİYOR
Beşiktaş, Galatasaray için 2 binin üzerinde bilet ayırmış durumda. Eğer yasak kalkarsa biletler Sarı-Kırmızılı kulübe verilecek. Yasak kalkmazsa biletler Beşiktaşlı taraftarlara satılacak.
Etiketler:
  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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