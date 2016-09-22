Bugün tüm gözler kritik kararda

Dev derbi öncesinde yanıtı büyük bir merakla beklenen soru bugün yanıtını bulacak. İstanbul Valiliğideplasman yasağı ile ilgili kararını öğlen saatlerinde açıklayacak. Önceki gün Beşiktaş Başkanı FikretOrman, Galatasaray Başkanı DursunÖzbek ve Fenerbahçe Genel Sekrereti Mahmut Uslu, İstanbul Valisi VasipŞahin ile görüşmüştü. Şahin, "Yasağın kaldırılmasına sıcak bakıyorum" demişti.
BİLETLERBEKLETİLİYOR
Beşiktaş, Galatasaray için 2 binin üzerinde bilet ayırmış durumda. Eğer yasak kalkarsa biletler Sarı-Kırmızılı kulübe verilecek. Yasak kalkmazsa biletler Beşiktaşlı taraftarlara satılacak.
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