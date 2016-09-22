Beşiktaş’a karşı da aynı sistemle!

Riekerink, cumartesi günü Beşiktaş karşısında yine aynı sistemi tercih edecek. Hollandalı teknik adam karşılaşmada yine Bruma-Eren-Yasin üçlüsünü görevlendirecek. Orta saha ve savunmada kurgusunda da değişikliğe gitmeyecek. Sakatlığı geçse de Cavanda'nın değil de Sabri derbide yine 11'de olacak. Orta sahada da Selçuk-Tolga ve Sneijder'den vazgeçmeyecek. Riekerink orta saha ve savunmadaki oyuncuları ise Talisca konusunda uyardı.
SADECE SNEİJDER ALINDI 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden Hollanda'nın aday kadrosu belli oldu. Belarus ve Fransa ile karşılaşacak olan Hollanda kadrosuna Türkiye'den sadece Sneijder alındı. De Jong'un yanı sıra F.Bahçeli van Persie, Van der Wiel ve Lens ise kadroya alınmadı.
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