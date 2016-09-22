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Albayrak’tan TFF’ye tepki!

Albayrak’tan TFF’ye tepki!
Beşiktaşlı yöneticilerden TFF'ye tepki gösterdi. Albayrak, "Kendi federasyonları Napoli, Benfica ve Kiev'in Avrupa sonrası maçlarını 2 Ekim'e koydu. TFF'nin 1 Ekim ısrarını anlamak mümkün değil" dedi.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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