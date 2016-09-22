Akıl oyunları

TÜRKİYE cumartesi günü Vodafone Arena'da oynanacak olan dev maça kilitlenmiş durumda... Derbi öncesi Beşiktaş ve Galatasaray'ın 4 haftalık röntgenini çeken TAKVİM çok çarpıcı rakamlara ulaştı. Ortaya çıkan verilere göre, derbinin kilidi kanatlarda çözülecek. Beşiktaş ligdeki 4 maçta ataklarının yüzde 41'ini sağ kanadından gerçekleştirirken, Galatasaray ise yüzde 46 oranında sol kanadını kullandı. Yani derbide Kartal'ın sağı ile Aslan'ın solu arasında büyük bir savaş yaşanacak. İki teknik direktör de dikkatini bu bölgelere vermiş durumda. Şenol Güneş, Gökhan Gönül'ün önünde Talisca'yı oynatarak rakibini şaşırtmayı planlıyor. Riekerink ise Beşiktaş daha çok sağını kullanmasına rağmen, Caner Erkin faktörü nedeniyle rakibin soluna önlem alacak. Hollandalı hoca, geriye dönüşleri daha iyi olan Yasin'i sağa çekecek, Bruma ise solda oynayacak.



BİRÇOK İSTATİSTİKTE GALATASARAY ÜSTÜN

Ezeli rakiplerin bu sezonki lig istatistiklerine bakıldığın ise birçok alanda Galatasaray'ın üstün olduğu göze çarpıyor... Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'tan daha çok topa sahip olurken, pas yüzdesi ve şut istatistikleri de rakibinin önünde. Cimbom ayrıca top çalma ve top kapma konusunda da Siyah-Beyazlılar'ın önünde yer alıyor. Arkasına müthiş bir taraftar desteği alacak olan Beşiktaş ise hava toplarında Galatasaray'a göre daha başarılı gözüküyor. Daha fazla faul kazanan Siyah-Beyazlılar, derbide duran top silahıyla etkili olabilir.



GOL YÜZDESİ AVRUPA İKİNCİSİ

Sezona hem lig hem de Avrupa'da çok iyi bir başlangız yapan Beşiktaş'ın bir özelliği ön plana çıkıyor... Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 37 şut çekmesine rağmen tam 11 kez ağları sarsan Siyah-Beyazlılar müthiş bir gol yüzdesi yakaladı. 29.7'lik gol yüzdesi bulunan Beşiktaş'ı Avrupa'nın büyük ligleri baz alındığında sadece İspanyol Las Palmas geçebildi.



KADROYU SIR GİBİ SAKLIYOR

Derbi öncesi en çok merak edilen konulardan birisi, Şenol Güneş'in nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı... Tecrübeli teknik adamın özellikle orta alanın ortası ve kanatlardaki tercihi çok büyük bir merakla bekleniyor.



CİMBOM'UN FARKI DRİPLİNG

Riekerınk yönetiminde çok başarılı bir grafik çizen Galatasaray'ın 4 haftalık süreçte Beşiktaş'a en büyük üstünlüğü dripling oldu. bruma faktörü Sarı-Kırmızılı oyuncular maç başına 15.8 kez rakiplerini geçerken, Beşiktaş'ta bu rakam sadece 6 oldu. İki takım arasındaki büyük farkı yaratan isimlerin başında gelen Bruma maç başına 4.5 kez adam eksiltiyor. Beşiktaş'ın en çok başarılı çalım atan ismi ise Oğuzhan'ın ortalaması ise 1.3.



TALİSCA 18 DAKİKADA BİR KALEYİ TEHDİT EDİYOR

Derbide Beşiktaş'ın en büyük kozlarından biri olacak olan Talisca iki takım dikkate alındığında kaleyi en çok düşünen isim durumunda...



CENK İKİNCİ SIRADA

Ligde Karabük ve Akhisar maçlarında 147 dakika süre alan Sambacı, rakip kaleye toplam 8 şut çekti. 18 dakikada bir rakip kaleyi gören Talisca'nın ardından Beşiktaş'ta ikinci sırada Cenk Tosun yer alıyor. Yıldız futbolcunun 3.5 şut ortalaması var.



EREN'İN VURDUĞU GOL!

Galatasaray'da ise Sneijder maç başına 3.3 şutla oynuyor. İkinci sıradaki Eren Derdiyok ise 3 şut ortalaması olmasına rağmen, 4 maçta attığı 4 golle rakiplere korku salıyor.



MAÇIN İLK ÇEYREĞİ ÇOK KRİTİK

DErbide ilk 15 dakikalık bölüm çok büyük bir heyecana sahne olacağa benziyor.



TOPLAM 5 GOL OLDU

Çünkü Beşiktaş'ın 4 haftada en çok bulduğu bölüm, maçların ilk çeyreği oldu. Siyah-Beyazlılar ilk 15 dakikada rakip fileleri 3 kez sarstı. Galatasaray da ilk 15 dakikalık bölümde 2 gol atarak maçlara iyi başlangıç yaptı.



'KİLİT' İSİM SNEIJDER!

Lİgde oynadığı 4 maçta takımına 3 asistlik katkı yapan Wesley Sneijder kuşkusuz Galatasaray'ın en çok güvendiği isimlerden birisi... Hollandalı yıldız maç başına 4.3 kilit pas atarak arkadaşlarını gol pozisyonuna sokuyor. Sarı-Kırmızılılar'da bu alanda ikinci sırada 1.8 kilit pas ortalaması ile Eren Derdiyok yer alıyor. Beşiktaş cephesinde ise 1.8 kilit pas ortalaması yakalayan Olcay Şahan ilk sırada. Takımın '10 numarası' Anderson Talisca'nın ise maç başına sadece 1 kilit pas atması dikkatleri çekiyor.



HEM HÜCUMDA HEM DEFANSTA

Müthiş hücum silahları herkes tarafından bilinen Oğuzhan'ın perde arkasında kalan bir özelliği var. Genç yıldız savunmada maç başına 2 top keserek, bu alanda takımının en başarılı 2. ismi oldu.



ONUR ÖZKAN/ÖZEL



