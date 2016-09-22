40 milyon dolar faiz belimizi büküyor!

Galatasaray'ın Eylül ayı Divan toplantısı Türk TelekomArena Stadı'ndaki konferans salonunda gerçekleşti. BaşkanDursun Özbek yılda 40 milyondolar faiz ödediklerini belirterek "Bankalara 120 milyon TL (40 milyon dolar) faiz ödemesek sezonu 60 milyon karla kapardık" dedi. "Galatasaray'ın en önemli genel kuruluna hazırlanıyoruz. Burada 2 proje Riva ve Florya'yı önünüze getireceğiz" diyen Özbek "Galatasaray'ın gayrimenkullerini değerlendirme gerekliliğini defalarca söyledim. Bu iki proje için Emlak Konut ile konuşuyoruz ve 500 milyon dolar civarında bir hasılat paylaşımı gelir olacak. Bu paranın yüzde 90'ını banka borçlarından kurtulmak için kullanacağız. Aksi halde borç her sene daha da artacak" dedi. Stada ek 20 ilave loca yaptıklarını belirten Başkan Özbek buradan yıllık 1.5milyon dolar ek gelir beklediklerini sözlerine ekledi.
G.SARAY'INTOPLAM BORCU985 MİLYON
Muhasip Üye İsmail Sarıkaya Galatasaray'ın banka borcunun 242 milyon dolar olduğunu açıkladı. Sarıkaya ayrıca Galatasaray'ın borç alacak farkının da 985 milyon Tl. (340 milyon dolar) olduğunu ifade etti.
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