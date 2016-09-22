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10 numara stat

’ın Dinamo Kiev ile oynayacağı maçla ilk kez Avrupa’da bir resmi maça ev sahipliği yapacak. Stadı inceleyen UEFA heyeti buradaki teknolojiye hayran kalırken şaşkınlık yaşadı

10 numara stat
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'i ağırlamaya hazırlanırken Vodafone Arena ilk kez resmi bir Avrupa maçına ev sahipliği yapacak. Beşiktaş'ın şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne direk katılmaya hak kazanmasının ardından UEFA 70 kalemde kıstas içeren standartları Beşiktaş Yönetimi'nin önüne koymuştu. 3.5 aylık ön hazırlık süresinin ardından son UEFA heyeti üst seviyede Vodafone Arena'yı gezerek denetledi. UEFA heyeti CL organizasyona ev sahipliği yapacak statlar içinde Arena'yı mükemmel olarak değerlendirdi. UEFA stat için, "Fazlası var, eksiği yok. Stat teknolojisi, localardaki konfor, stat içi seyirci yaşam alanları, sirkülasyon, soyunma odaları, çim standardı süper" dedi.

STADI EŞSİZ BULARAK TAM NOT VERDİLER
Özellikle hibrit çim uygulaması büyük övgü ile rapor edildi. Kombine satış kapasitesi ile de bilgi akan heyetin en çok localardaki konfor ve loca katlarındaki lüks uygulamalara hayran kalarak "5 yıldızlı otel" havası var" yaklaşımında bulundukları öğrenildi. UEFA'daki son heyetin statta var olan yayın altyapısına da tam puan verdikleri öğrenildi. UEFA heyeti 'a "Bu eşsiz stat ve atmosferde güzel maçlar oynayıp başarılı sonuçlar alırsınız" temennisinde bulundu.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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