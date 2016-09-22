10 numara stat

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'i ağırlamaya hazırlanırken VodafoneArena ilk kez resmi bir Avrupa maçına ev sahipliği yapacak. Beşiktaş'ın şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne direk katılmaya hak kazanmasının ardından UEFA 70 kalemde kıstas içeren standartları Beşiktaş Yönetimi'nin önüne koymuştu. 3.5 aylık ön hazırlık süresinin ardından son UEFA heyeti üst seviyede Vodafone Arena'yı gezerek denetledi. UEFA heyetiCL organizasyona ev sahipliği yapacak statlar içinde Arena'yı mükemmel olarak değerlendirdi. UEFA stat için, "Fazlası var, eksiği yok. Stat teknolojisi, localardaki konfor, stat içi seyirci yaşam alanları, sirkülasyon, soyunma odaları, çim standardı süper" dedi.
STADI EŞSİZ BULARAK TAM NOT VERDİLER Özellikle hibrit çim uygulaması büyük övgü ile rapor edildi. Kombine satış kapasitesi ile de bilgi akan heyetin en çok localardaki konfor ve loca katlarındaki lüks uygulamalara hayran kalarak "5 yıldızlı otel" havası var" yaklaşımında bulundukları öğrenildi. UEFA'daki son heyetin statta var olan yayın altyapısına da tam puan verdikleri öğrenildi. UEFA heyeti Beşiktaş'a "Bu eşsiz stat ve atmosferde güzel maçlar oynayıp başarılı sonuçlar alırsınız" temennisinde bulundu.
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