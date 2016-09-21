Yıldırım’a dava şoku

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya 2015 yılındaki ziyaretinde "A... koyarım böyle bakanlığın" dediği iddiasıyla "hakaret" suçundan dava açıldı. İddianamede Yıldırım'a 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Ancak Savcı Taştan, Yıldırım'ın söz konusu sözleri "haksız fiile, tepki olarak ve öfkeyle söylendiği" gerekçesiyle TCK 129. Maddesinin uygulanmasını talep etti. Söz konusu madde, şüpheliye verilecek cezayı üçte birine kadar indirilebileceği gibi ceza vermekten vazgeçilmesini de düzenliyor.