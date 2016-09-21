Yıldırım’a dava şoku

Fenerbahçe Kulübü Başkanı AzizYıldırım hakkında, dönemin Milli EğitimBakanı Nabi Avcı'ya 2015 yılındakiziyaretinde "A... koyarım böyle bakanlığın"dediği iddiasıyla "hakaret" suçundandava açıldı. İddianamede Yıldırım'a3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.Ancak Savcı Taştan, Yıldırım'ın söz konususözleri "haksız fiile, tepki olarak veöfkeyle söylendiği" gerekçesiyle TCK 129.Maddesinin uygulanmasını talep etti. Sözkonusu madde, şüpheliye verilecek cezayıüçte birine kadar indirilebileceği gibi cezavermekten vazgeçilmesini de düzenliyor.
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