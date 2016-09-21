'Volkan'ik patlama

Sezona çok kötü bir başlangıç alan Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında aldığı 5-1'lik galibiyet gündeme bomba gibi düştü... Sarı-Lacivertliler'in yenilgiden 90+5. dakikada kurdulduğu Zorya Luhansk maçından 3 gün sonra nasıl bu kadar büyük bir gelişim gösterdiği bir numaralı tartışma maddesi oldu. Fakat Ukrayna dönüşü yaşananları araştıran TAKVİM çok çarpıcı gerçeklere ulaştı.



ARTIK AYAĞA KALKMALIYIZ

Alınan bilgilere göre cuma akşamı kaptan Volkan Demirel bir yemek organize etti ve tüm takım bir araya geldi. Yemekte kısa bir konuşma yapan Volkan Demirel, "Aramıza yeni katılanlar, yabancı arkadaşlar var. Biz Türkiye'nin en büyük kulübünde forma giyiyoruz. Ben dahil herkes bu büyüklüğün farkına varacak şekilde mücadele etmeli. Başkanımız, yöneticilerimiz ve taraftarımız bizlerden büyük zaferler bekliyor. Artık ayağa kalkmalıyız" dediği öğrenildi.



TOPAL DA KONUŞMA YAPTI

Volkan'ın ardından ikinci kaptan Mehmet Topal ile en tecrübeli isimlerden Sow ve Kjaer de söz alarak konuşma yaptı. Yemekte tüm bu yaşananlar takım içindeki birlik beraberlik olgusunu artırırken, motivasyon da adeta tavan yaptı. Ve cuma akşamının Kasımpaşa maçına müthiş bir yansıması oldu. Takımın değişen havası hem oynanan futbolda hem de gol sevinçlerinde çok açık bir şekilde ortaya çıktı.