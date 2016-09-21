  1. Gaziantep hazırlıkları başladı
  2. Kimse onu istemez!

Van Persie bile olsa gözünün başına bakma

Kasımpaşa galibiyetiyle stresi üzerinden atan Başkan Aziz Yıldırım, ile bir araya geldi. Yıldırım, “Kimseye taviz vermek zorunda değilsin. Van Persie olsa gözünün yaşına bakma. Formayı çalışan hakeden giysin” dedi

Van Persie bile olsa gözünün başına bakma
Süper Lig'in ilk 3 maçında 1 puan toplayarak tarihinin en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe'de Kasımpaşa galibiyetiyle yüzler gülerken, Başkan Aziz Yıldırım, teknik patron Dick Advocaat ile maçın ardından bir araya gelerek kısa bir görüşme yaptı. Farklı galibiyetten ötürü Hollandalı teknik direktörü tebrik eden Başkan Yıldırım, kendisine net mesajlar vermekten de geri kalmadı. Advocaat'a takım içinde hiçbir futbolcuya tavuz vermek zorunda olmadığını, teknik olarak bağımsız ve tek patron olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Bugün Van Persie'nin kadroda olmadığını gördüm. Takımda en çok kazanan futbolcu o. Ama ben diyorum ki Van Persie bile olsa kimsenin gözünün yaşına bakma. Bugün kadroya almadığın gibi haketmiyorsa başka zaman da alma" dedi.

GAMSIZ FUTBOLCUYU GÖRÜNCE ÇILDIRIYORUM
Fenerbahçe formasını çalışan ve hakeden futbolcuların giymesini istediğini söyleyen Başkan Yıldırım, "Bu takım yener de yenilir de. Ama futbolcu terinin son damlasına kadar sahada mücadele etmedi. Gamsız futbolcuyu sahada görünce sinirleniyorum. Forması için çırpınan ve savaşan futbolcu istiyorum" dedi. Advocaat da takımın iyi çalıştığını her geçen gün fiziksel açığı kapattıklarını Yıldırım'a iletti.
Etiketler:
  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar