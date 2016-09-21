Van Persie bile olsa gözünün başına bakma

Süper Lig'in ilk 3 maçında 1 puan toplayarak tarihinin en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe'de Kasımpaşa galibiyetiyle yüzler gülerken, Başkan Aziz Yıldırım, teknik patron Dick Advocaat ile maçın ardından bir araya gelerek kısa bir görüşme yaptı. Farklı galibiyetten ötürü Hollandalı teknik direktörü tebrik eden Başkan Yıldırım, kendisine net mesajlar vermekten de geri kalmadı. Advocaat'a takım içinde hiçbir futbolcuya tavuz vermek zorunda olmadığını, teknik olarak bağımsız ve tek patron olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Bugün Van Persie'nin kadroda olmadığını gördüm. Takımda en çok kazanan futbolcu o. Ama ben diyorum ki Van Persie bile olsa kimsenin gözünün yaşına bakma. Bugün kadroya almadığın gibi haketmiyorsa başka zaman da alma" dedi.



GAMSIZ FUTBOLCUYU GÖRÜNCE ÇILDIRIYORUM

Fenerbahçe formasını çalışan ve hakeden futbolcuların giymesini istediğini söyleyen Başkan Yıldırım, "Bu takım yener de yenilir de. Ama futbolcu terinin son damlasına kadar sahada mücadele etmedi. Gamsız futbolcuyu sahada görünce sinirleniyorum. Forması için çırpınan ve savaşan futbolcu istiyorum" dedi. Advocaat da takımın iyi çalıştığını her geçen gün fiziksel açığı kapattıklarını Yıldırım'a iletti.