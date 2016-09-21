Van Persie bile olsa gözünün başına bakma

Kasımpaşa galibiyetiyle stresi üzerinden atan Başkan Aziz Yıldırım, Advocaat ile bir araya geldi. Yıldırım, “Kimseye taviz vermek zorunda değilsin. Van Persie olsa gözünün yaşına bakma. Formayı çalışan hakeden giysin” dedi
Süper Lig'in ilk 3 maçında 1puan toplayarak tarihinin enkötü başlangıcını yapan Fenerbahçe'deKasımpaşa galibiyetiyleyüzler gülerken, Başkan Aziz Yıldırım,teknik patron Dick Advocaat ilemaçın ardından bir araya gelerek kısabir görüşme yaptı. Farklı galibiyettenötürü Hollandalı teknik direktörü tebrikeden Başkan Yıldırım, kendisine netmesajlar vermekten de geri kalmadı.Advocaat'a takım içinde hiçbir futbolcuyatavuz vermek zorunda olmadığını,teknik olarak bağımsız ve tek patronolduğunu hatırlatan Yıldırım, "BugünVan Persie'nin kadroda olmadığınıgördüm. Takımda en çok kazananfutbolcu o. Ama ben diyorum kiVan Persie bile olsa kimsenin gözününyaşına bakma. Bugün kadroyaalmadığın gibi haketmiyorsa başkazaman da alma" dedi.
GAMSIZ FUTBOLCUYU GÖRÜNCE ÇILDIRIYORUM Fenerbahçe formasını çalışan ve hakeden futbolcuların giymesini istediğini söyleyen Başkan Yıldırım,"Bu takım yener de yenilir de.Ama futbolcu terinin son damlasınakadar sahada mücadele etmedi.Gamsız futbolcuyu sahada görüncesinirleniyorum. Forması için çırpınanve savaşan futbolcu istiyorum" dedi. Advocaat da takımın iyi çalıştığını her geçen gün fiziksel açığı kapattıklarını Yıldırım'a iletti.
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