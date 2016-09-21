Turkcell’li Türkiye tarih yazdı

Türkiye tarihinin en çok altın madalyalı Paralimpik Oyunları'nı yaşadı. Turkcell'in ana sponsoru olduğu Türkiye Paralimpik Kafilesi, 2016 Paralimpik Oyunları'nda 6 disiplinde podyuma çıktı. Ay-yıldızlılar Rio'daki oyunlarda 3 kez altın madalya alarak bayrağımızı göndere çekerken 1 gümüş, 5 de bronz madalya kazandılar. Türkiye adına Nazmiye Muratlı, paralimpik halterde üst üste ikinci dünya rekorunu kırarak altın madalyaya ulaştı.
GURURUMUZ OLDULAR
Masa tenisinde tek erkeklerde Abdullah Öztürk'le ve Goalball Kadınlar Takımı'yla Brezilya'da podyumun en üst basamağına çıktı. Masa tenisi tek kadınlarda Kübra Korkut ise gümüş madalya elde etti. Rio'da judo kadınlarda Ecem Taşkın, atıcılık kadınlar 10m. havalı tabanca da Ayşegül Pehlivanlar, judo 70 kilo kadınlarda Mesme Taşbağ, atletizm 1500 metre erkeklerde Semih Deniz ve masa tenisi erkekler takımda da bronz kazandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.