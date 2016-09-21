  1. Talisca’nın bonservisi 30 milyon olur!

’a bu kez verildi

Trabzonspor’a bu kez lisans verildi
Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden, ilk değerlendirmede alamayan kulüplerle ilgili de açıklama yapıldı. Süper Lig'den Antalyaspor, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, Kayserispor ve , TFF 1.Lig'den ise Bandırmaspor, Boluspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Samsunspor ve Şanlıurfaspor kulüplerine lisans verildiği duyuruldu.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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