Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Trabzonspor Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Serhat Ardahanspor'u konuk etti.

Hüseyin Avni Aker'de bordo mavili taraftarların cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Trabzonspor 6-0 kazandı. Bordo-mavililer, Mustafa Akbaş (25'), Dame N'Doye (47'), Hun-Jun Suk (59'), Mustafa Akbaş (77'), Okay Yokuşlu (83') ve Rami Shedaev'in (85') golleriyle adını 3. tura yazdırdı.



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası 2'inci eleme turunda Bölgesel Amatör Lig 3'üncü Grup takımlarından Serhat Ardahanspor karşısında kadroda beklenen köklü değişimi yapmadı. Genç oyuncuları kulübede oturtan deneyimli teknik adam, ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inde 6 değişiklik yaptı.

3 İSİM İLK KEZ KADRODA

Trabzonspor'da genç oyuncular Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı ve Ramil Sheidaev bu sezon ilk kez Serhat Ardahanspor karşılaşmasında 18 kişilik maç kadrosunda kendilerine şans buldu. Dame N'doye, Akakpo ve Esteban ise, Serhat Ardahanspor karşılaşmasıyla bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı.

SERHAT ARDAHAN TARAFTARLARI TRİBÜNDE YERİNİ ALDI

Trabzonspor-Serhat Ardahanspor mücadelesinde konuk ekibin taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo mavililer cezası nedeniyle bu maça taraftarlarından yoksun çıkarken, yaklaşık 100 civarında konuk ekip taraftarı ise Avni Aker tribünlerinde kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldı.



HAKEMLER MAÇ ÖNCESİ STATDA İNCELEME YAPTI

Trabzon'da önceki geceden beri aralıksız olarak devam eden yağış nedeniyle Avni Aker Stadyumu'nun zeminin bir bölümü de su topladı. Maç öncesinde hakem Özgüç Türkalp, yardımcılarıyla birlikte yaptığı incelemede stat zeminin futbol oynamaya elverişli olduğuna karar verdi.

YÖNETİM YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonspor yönetimi, Serhat Ardahanspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 2'inci eleme turu karşılaşmasında takımı yalnız bırakmadı. Bordo mavili yönetimin büyük çoğunluğu tribünde yer alarak karşılaşmayı takip etti.



TRABZONCELL VE TRABZONNET İLE ÇALIŞMALAR SONA ERDİ

Trabzonspor Kulübü, yaklaşık 7 yıldır Türk Telekom ile birlikte yapılan TrabzonCell hatları ve TrabzonNet internet ile olan çalışmaların sona erdiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu süreçte Türk Telekom çalışanlarına TrabzonCell ve TrabzonNet markasına verdikleri emek, destek ve iş birlikleri için teşekkür ederiz. Başkanımız ve yönetimimizle birlikte 'Yeniden Doğuş' mottosuyla yola çıktığımız ve 50'inci yılı milat olarak kabul ettiğimiz bu dönemde, Trabzonsporumuzu daha ileriye taşımak amacıyla başlattığımız çalışmalara tüm hızıyla devam ediyoruz. Telekomünikasyon altyapısını artık Turkcell 61Cell projesinde buluşturuyor ve tüm taraftarlarımızı 61Cell'li hatlara geçerek kulübümüze destek olmaya çağırıyoruz" denildi.