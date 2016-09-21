Trabzon kupada moral arıyor

Ligde üst üste 3 maç kaybeden Trabzonspor bu akşam Ziraat Türkiye Kupası sınavına çıkacak. Bordo-Mavililer, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Serhat Ardahanspor'u Avni Aker'de konuk edecek. Trabzonspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadele saat 19.00'da ASPOR'dan naklen yayınlanacak.