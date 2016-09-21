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Trabzon kupada moral arıyor

Bordo-Mavililer, Avni Aker’de BAL ekibi Ardahan’la mücadele edecek

Trabzon kupada moral arıyor
Ligde üst üste 3 maç kaybeden Trabzonspor bu akşam Ziraat Türkiye Kupası sınavına çıkacak. Bordo-Mavililer, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Serhat Ardahanspor'u Avni Aker'de konuk edecek. Trabzonspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadele saat 19.00'da ASPOR'dan naklen yayınlanacak.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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