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Tolga devlerle yarışıyor

Tolga devlerle yarışıyor
Tolga Ciğerci koşu olarak Şampiyonlar Ligi standartlarını da yakaladı. Tolga maç başı 11940 metre koşu ortalama yakaladı. G.Saray Devler Ligi'nde oynasaydı Tolga bu ortalamasıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 10 oyunca arasına adını yazdırırdı.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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