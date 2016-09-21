Tamer Tuna, Tolgay’ı sakatladı!

Beşiktaş Galatasaray ile Cumartesi günü oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdür dü. Dün yapılan çalışmada büyük bir şanssızlık yaşandı. Antrenör Tamer Tuna'nın dirseği gözüne gelen Tolgay Arslan sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı. Açılan kaşına dikiş atılan Tolgay bugün idmana çıkacak.