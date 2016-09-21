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Talisca’nın bonservisi 30 milyon olur!

Portekiz basını, Brezilyalı futbolcunun fiyatının sürekli arttığını yazdı

Talisca’nın bonservisi 30 milyon olur!
Beşiktaş formasıyla çıktığı son iki maçta iki gol atan Anderson Talisca'ya Portekiz basınının ilgisi sürüyor... Gazeteler, Brezilyalı yıldızın bu çizgisini sürdürmesi durumunda sezon sonunda fiyatının 30 milyon Euro'ya çıkacağını yazdı. Record gazetesi, Benfica'nın Talisca'yı iki yıl kiraladığı için pişmanlık yaşadığını, şimdiden birçok önemli kulübün Sambacı'nın transferi için gizliden temaslara başladığını öne sürdü.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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