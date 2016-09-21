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S.Moskova’nın gözü ’de

Rus basınına göre Spartak, Osmanlı’nın yıldızının peşinde

S.Moskova’nın gözü badou Ndiaye’de
Rus basınında yer alan habere göre Spartak Moskova, Osmanlıspor'un orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile ilgileniyor. Moskova ekibinin Senegalli oyuncuyu geçtiğimiz sezondan bu yana mercek altına aldığını yazan Rus basını, scout ekibinin Osmanlıspor'un son maçlarını yerinde izlediğini belirtti. Oyuncuya biçilen rakam olarak ise 8 milyon Euro telaffuz ediliyor.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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