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Şenol Güneş’ten takıma bir dizi uyarı!

Şenol Güneş’ten takıma bir dizi uyarı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'indeki tüm personelden hem derbi hem de sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Dinamo Kiev öncesinde dikkatli olmalarını istedi. Güneş oyunculara da bir dizi uyarılarda bulunarak iyi dinlenmelerini söyledi.
  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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