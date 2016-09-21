Samsunspor’da Korukır bıraktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Engin Korukır, takımının 4 haftada aldığı 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetten sonra istifa etti. Başkan Erkut Tutu ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Engin Korukır, "Bu kararı kolay almadım" dedi.