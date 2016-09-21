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’da Korukır bıraktı

Samsunspor’da Korukır bıraktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Engin Korukır, takımının 4 haftada aldığı 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetten sonra istifa etti. Başkan Erkut Tutu ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Engin Korukır, "Bu kararı kolay almadım" dedi.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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