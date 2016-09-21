Riekerink savunmayı özel çalıştırdı

Galatasaray Beşiktaşile oynayacağı maçın hazırlıklarınabaşladı. Florya Metin OktayTesisleri'nde Teknik DirektörJan Olde Riekerink yönetimindegerçekleştirilen antrenmanaısınma hareketleri ile başlayanfutbolcular daha sonra savunmayayönelik pas organizasyonlarıüzerinde durdu. Topa sahipolma çalışmalarıyla devam edenantrenman dar alanda oynanançift kale maçla sona erdi. Sarı-Kırmızılı takım Beşiktaşile Cumartesi günü oynayacağıkarşılaşmanın hazırlıklarınabugün yapacağı tek antrenmanladevam edecek.
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