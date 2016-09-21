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Riekerink savunmayı özel çalıştırdı

G.Saray’ın Hollandalı hocası dünkü idmanda defansa yönelik pas egzersizleri üzerinde

Riekerink savunmayı ÖZEL ÇALIŞTIRDI
Galatasaray Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular daha sonra savunmaya yönelik pas organizasyonları üzerinde durdu. Topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Sarı- Kırmızılı takım Beşiktaş ile Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yapacağı tek antrenmanla devam edecek.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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