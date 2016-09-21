Riekerink savunmayı özel çalıştırdı

Galatasaray Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular daha sonra savunmaya yönelik pas organizasyonları üzerinde durdu. Topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Sarı- Kırmızılı takım Beşiktaş ile Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yapacağı tek antrenmanla devam edecek.