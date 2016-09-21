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Ramil ilk kez sahne alacak

Ramil ilk kez sahne alacak
Teknik direktör Ersun Yanal bu akşam oynanacak kupa maçında farklı bir 11 sahaya sürecek. Tecrübeli hocanın ligde şans tanımadığı Ramil, Abdülkadir, Esteban, Akakpo ve Yusuf Yazıcı'ya bu akşam görev vermesi bekleniyor.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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