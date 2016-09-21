  1. Trabzonspor’a bu kez lisans verildi

Persie'nin karın ağrısı buymuş!

'nin yıldız futbolcusu 'nin neden oynamadığı sorusunun cevabı bulundu.



'de sorununu giderek içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. Oynasa dert, oynamasa dert. Bırakın taraftarları, futbolcu arkadaşları bile yüzüne hasret. İdmanlara çıkmazken, bireysel çalışmalar yaptığı söyleniyor.
#Sayfa#


İddialara göre; bir ağrısı bitiyor, diğeri başlıyor... Kasımpaşa maçının 18'inde bile yoktu. Dick Advocaat, "Sakattı, van Persie'yi o yüzden kadroya almadım" dedi. Sakat olmasa da zaten kuvvetsiz. Yani RvP, sağlam haliyle bile oynayacak durumda değil.
#Sayfa#


Yönetim, yılda 5 milyon Euro'nun üzerinde ödeme yapılan van Persie'nin bunun karşılığında hiçbir şey vermemesinden çok büyük rahatsızlık duyuyor. Fenerbahçeli bir yetkili, verip veriştirdiği yıldızı "niyeti bozuk" olmakla suçlarken, şu ifadeleri kullandı:
#Sayfa#


"Adamın Fenerbahçe'yi düşünmek gibi falan bir derdi yok. F.Bahçe ne yaptıysa, onu kazanamadı. Kötü niyetli çünkü. Kendini düşünüyor. İdmanlara çıkmayarak, sakatım ayağına yatarak yönetimi ve hocayı itibarsızlaştırmaya, köşeye sıkıştırmaya çalışıyor.
#Sayfa#


Niyeti bozuk. Kulağımıza geliyor, ocak ayında işi oldu bittiye getirip, bir yolunu bulup buradan kaçmayı planlıyormuş. Gider ama bu gidiş kulübün menfaatleri doğrultusunda olur. Fenerbahçe bu oyuna asla gelmez."
Etiketler: ,
  • 21 Eylül 2016, Çarşamba 10:16
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar