Persie'nin karın ağrısı buymuş!

Fenerbahçe'de Robin van Persie sorununu giderek içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. Oynasa dert, oynamasa dert. Bırakın taraftarları, futbolcu arkadaşları bile yüzüne hasret. İdmanlara çıkmazken, bireysel çalışmalar yaptığı söyleniyor.
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İddialara göre; bir ağrısı bitiyor, diğeri başlıyor... Kasımpaşa maçının 18'inde bile yoktu. Dick Advocaat, "Sakattı, van Persie'yi o yüzden kadroya almadım" dedi. Sakat olmasa da zaten kuvvetsiz. Yani RvP, sağlam haliyle bile oynayacak durumda değil.
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Yönetim, yılda 5 milyon Euro'nun üzerinde ödeme yapılan van Persie'nin bunun karşılığında hiçbir şey vermemesinden çok büyük rahatsızlık duyuyor. Fenerbahçeli bir yetkili, verip veriştirdiği yıldızı "niyeti bozuk" olmakla suçlarken, şu ifadeleri kullandı:
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"Adamın Fenerbahçe'yi düşünmek gibi falan bir derdi yok. F.Bahçe ne yaptıysa, onu kazanamadı. Kötü niyetli çünkü. Kendini düşünüyor. İdmanlara çıkmayarak, sakatım ayağına yatarak yönetimi ve hocayı itibarsızlaştırmaya, köşeye sıkıştırmaya çalışıyor.
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Niyeti bozuk. Kulağımıza geliyor, ocak ayında işi oldu bittiye getirip, bir yolunu bulup buradan kaçmayı planlıyormuş. Gider ama bu gidiş kulübün menfaatleri doğrultusunda olur. Fenerbahçe bu oyuna asla gelmez."
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