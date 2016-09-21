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Oğuzhan’a yer aranıyor

Şenol Güneş, G.Saray maçı öncesi Talisca’ya ilk 11’de yer verecek. Tecrübeli hoca Oğuzhan’ı ise ya Atiba’nın yanına çekecek ya da Quaresma ile Olcay’ın arasında oynatacak. Bu takdirde Talisca’nın sol kanada kaydırılması da gündemde.

Oğuzhan’a yer aranıyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i zor bir karar bekliyor. Galatasaray ile cumartesi günü zor bir maça çıkacaklarını iyi bilen tecrübeli hoca en doğru hamleleri yapmak için plan üstüne plan kuruyor. Benfica ve Akhisar maçlarında takımı sırtlayan Talisca'yı asla kesmek istemeyen Şenol Güneş derbide en çok Oğuzhan konusunda zorlanıyor. Bu oyuncuyu böylesine önemli bir maçta mutlaka oynatmak isteyen Güneş'in birinci planı OğuzhanAtiba'nın yanına çekmek. Bu durumda Gökhan İnler'in derbide yedek kalma durumu ortaya çıkacak. Şenol Güneş'in ikinci planı ise OğuzhanTalisca'nın bulunduğu mevkiye kaydırmak. Bu takdirde başarılı hoca Talisca'yı sol kanada çekmeyi planlıyor.

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Şenol Güneş'in Gökhan İnler'in performansı nedeniyle bu oyuncuyu yedek bırakmayı düşünmediği bu nedenle Oğuzhan'ı hücuma yakın oynatacağı öne sürüldü. Tecrübeli hocanın forvette Cenk, kalede de Fabri'den kesinlikle vazgeçmeyi düşünmediği belirlendi. Güneş'in sağ bekte Gökhan Gönül ve Beck arasında henüz bir tercih yapamadığı belirlendi. Caner'in ise bu maçta ya sol bek ya da sol kanatta oynama ihtimali yüksek görünüyor.

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Oğuzhan geçen sezon tamamıyla ofansif ağırlıklı bir oyun oynadı. Ayrıca Atiba ile birlikte çift ön libero pozisyonunda oynadı. Oğuzhan-Talisca, Oğuzhan-Atiba, Gökhan-Talisca ikilisini deneyebilirsiniz. Bir problem de olmaz. Bence Atiba ile Gökhan İnan birlikte oynamalı. Ancak Talisca kendini bize henüz yeterince kanıtlamadı. Oğuzhan ve Talisca'nın aynı anda oynama ihtimali zayıf. Çünkü Gökhan ve Atiba ikilisi oynayacak. Quaresma ve Olcay'ın arasında büyük ihtimalle Oğuzhan ve Talisca'dan biri forma giyecek.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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