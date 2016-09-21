Oğuzhan’a yer aranıyor

Şenol Güneş, G.Saray maçı öncesi Talisca’ya ilk 11’de yer verecek. Tecrübeli hoca Oğuzhan’ı ise ya Atiba’nın yanına çekecek ya da Quaresma ile Olcay’ın arasında oynatacak. Bu takdirde Talisca’nın sol kanada kaydırılması da gündemde.
Beşiktaş Teknik DirektörüŞenol Güneş'i zorbir karar bekliyor. Galatasarayile cumartesi günü zor birmaça çıkacaklarını iyi bilen tecrübelihoca en doğru hamleleri yapmakiçin plan üstüne plan kuruyor.Benfica ve Akhisar maçlarında takımısırtlayan Talisca'yı asla kesmekistemeyen Şenol Güneş derbideen çok Oğuzhan konusundazorlanıyor. Bu oyuncuyu böylesineönemli bir maçta mutlaka oynatmakisteyen Güneş'in birinci planıOğuzhan'ı Atiba'nın yanına çekmek.Bu durumda Gökhan İnler'inderbide yedek kalma durumu ortayaçıkacak. Şenol Güneş'in ikinciplanı ise Oğuzhan'ı Talisca'nınbulunduğu mevkiye kaydırmak. Butakdirde başarılı hoca Talisca'yı solkanada çekmeyi planlıyor.
CENK TOSUN VE FABRI'DEN VAZGEÇMEYECEK Şenol Güneş'in Gökhan İnler'in performansı nedeniyle bu oyuncuyu yedek bırakmayı düşünmediği bu nedenle Oğuzhan'ı hücuma yakın oynatacağı öne sürüldü. Tecrübeli hocanın forvette Cenk, kalede de Fabri'den kesinlikle vazgeçmeyi düşünmediği belirlendi. Güneş'in sağ bekte Gökhan Gönül ve Beck arasında henüz bir tercih yapamadığı belirlendi. Caner'in ise bu maçta ya sol bek ya da sol kanatta oynama ihtimali yüksek görünüyor.
OKTAY DERELİOĞLU: AYNI ANDA ÇOK ZOR Oğuzhan geçen sezon tamamıyla ofansif ağırlıklı bir oyun oynadı. Ayrıca Atiba ile birlikte çift ön libero pozisyonunda oynadı. Oğuzhan-Talisca,Oğuzhan-Atiba, Gökhan-Talisca ikilisini deneyebilirsiniz. Bir problem de olmaz. Bence Atiba ile Gökhan İnan birlikte oynamalı. Ancak Talisca kendini bize henüz yeterince kanıtlamadı. Oğuzhan ve Talisca'nın aynı anda oynama ihtimali zayıf. Çünkü Gökhan ve Atiba ikilisi oynayacak. Quaresma ve Olcay'ın arasında büyük ihtimalle Oğuzhan ve Talisca'dan biri forma giyecek.
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