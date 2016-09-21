Of be! Ne galibiyet

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda, Spor Toto 2. Lig ekibi Ofspor, sahasında Süper Lig takımı Kardemir Karabükspor'u 5-3 yenerek bir üst tura çıktı. Konuk ekip 6. dakikada İlhanDepe ile öne geçti. 11. dakikada Niyazi skoru eşitledi: 1-1. Ofspor 43. dakikada Ercüment ile öne geçerken, 45+2'de Rodic maça birkez daha eşitlit getirdi. Karabük 47. dakikada Ömer Çelik ile skoru 3-2 yaptı. Fakat Ofspor, Razaman, Canberkve Nevzat'ın üst üste golleriyle galibiyete ulaştı. Günün bir diğer maçında ise Elazığ, Sarayönü'yü 6-4 mağlup etti.
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