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Of be! Ne galibiyet

2. Lig ekibi , Süper Lig’in flaş takımı Karabükspor’u 5-3 yenerek adını 3. tura yazdırdı...

Of be! Ne galibiyet
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda, Spor Toto 2. Lig ekibi Ofspor, sahasında Süper Lig takımı Kardemir Karabükspor'u 5-3 yenerek bir üst tura çıktı. Konuk ekip 6. dakikada İlhan Depe ile öne geçti. 11. dakikada Niyazi skoru eşitledi: 1-1. 43. dakikada Ercüment ile öne geçerken, 45+2'de Rodic maça birkez daha eşitlit getirdi. Karabük 47. dakikada Ömer Çelik ile skoru 3-2 yaptı. Fakat Ofspor, Razaman, Canberk ve Nevzat'ın üst üste golleriyle galibiyete ulaştı. Günün bir diğer maçında ise Elazığ, Sarayönü'yü 6-4 mağlup etti.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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