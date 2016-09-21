Kimse onu istemez!

Kasımpaşa karşısında 2 asist ve 1 gol ile harika bir performans sergileyen EmmanuelEmenike maçın adamı seçilirken, yayıncı kuruluş Lig TV'de ilginç bir yorum yapıldı.
STOPERLER DÜZ SANTRFOR İSTER Lig TV yorumcusu Metin Tekin, "Fenerbahçedışında ligde 17 takım var. 17 takımınstoperlerine F.Bahçee'de hangiforvet oynamasın diye sorsanız hepsiağız birliği etmişcesine Emenike cevabınıverir. Onu savunmak gerçekten zor.Çok güçlü, süratlı ve ters biroyuncu. Onu savunmak yerinedaha düz bir oyuncuyu savunmakisterler. Emenikerakip savunmayı 90 dakikauğraştıracak kapasitedebir futbolcu" dedi. Metin Tekin'inbu görüşüne Tümer Metinde katıldığını söyledi. Emenike'ninen tehlikeli anınında moralli ve fit olduğudönemler olduğu, Nijeryalı yıldızınböyle bir dönem yaşadığı da ifade edildi.
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