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Kimse onu istemez!

Lig TV yorumcusu Metin Tekin, “17 takımın stoperlerine ‘Fener’de hangi forvet oynamasın’ diye sorsanız hepsi ‘Emenike ’ cevabını verir. Onu savunmak hiç de kolay değil”

Kimse onu istemez!
Kasımpaşa karşısında 2 asist ve 1 gol ile harika bir performans sergileyen Emmanuel Emenike maçın adamı seçilirken, yayıncı kuruluş Lig TV'de ilginç bir yorum yapıldı.

STOPERLER DÜZ SANTRFOR İSTER
Lig TV yorumcusu Metin Tekin, "Fenerbahçe dışında ligde 17 takım var. 17 takımın stoperlerine F.Bahçee'de hangi forvet oynamasın diye sorsanız hepsi ağız birliği etmişcesine Emenike cevabını verir. Onu savunmak gerçekten zor. Çok güçlü, süratlı ve ters bir oyuncu. Onu savunmak yerine daha düz bir oyuncuyu savunmak isterler. Emenike rakip savunmayı 90 dakika uğraştıracak kapasitede bir futbolcu" dedi. Metin Tekin'in bu görüşüne Tümer Metin de katıldığını söyledi. Emenike'nin en tehlikeli anınında moralli ve fit olduğu dönemler olduğu, Nijeryalı yıldızın böyle bir dönem yaşadığı da ifade edildi.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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