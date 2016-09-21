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Kayseri uzatmada güldü

Kayseri uzatmada güldü
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Orhangazispor'u 120 dakikanın sonunda 3-2 yenmeyi başardı. Maçın normal süresi, Furkan ile Serdar ve Umut Sözmez ile Levent Gülen'in karşılıklı golleriyle 2-2 sona erdi. 110. dakikada sahneye çıkan Welliton, Kayseri'ye galibiyeti getirdi. Orhangazi'de Ceyhun, konuk ekipte ise Stevanovic kırmızı kartla oyundan atıldı.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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