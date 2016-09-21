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Kayıpları telafi ederiz

Kayıpları telafi ederiz
Konyaspor Teknik Direktörü G.Birliği beraberliğini unuttuklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Şimdi Trabzonspor maçına odaklanacağız. Seri galibiyetler almak için gereken hamleleri yapacağız" ifadesini kullandı.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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