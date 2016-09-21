  1. Adam orta yapmadı pas verdi!
  2. Fener 105 km’yi yine bulamadı

Josef formayı kaptı

2 hafta öncesine kadar devre arasında satılacağı konuşulan Josfe, bir anda Advocaat’ın gözdesi oldu. Performansıyla da formasının hakkını veriyor

Josef formayı kaptı
Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle iyi bir hazırlık dönemi geçiremeyen Josef de Souza'nın, daha 2 hafta öncesine kadar devre arasında satışa çıkartılacağı konuşuluyordu. Hatta Josef için gideceği takımın isimleri bile verilmeye başlanmıştı.

ADVOCAAT ONU SEÇTİ!
Sakatlığını atlattıktan sonra şans bulmaya başlayan Josef de Souza, istekli ve azimli futboluyla Advocaat'ın gözüne girmeyi başardı. Kasımpaşa karşısında da usta bir plaseyle takımının ilk golünü atan Brezilyalı futbolcu, M.Topal ile birlikte oynamasının takımı defansif yaptığı şeklindeki görüşlere de aldırış etmiyor.

NE YAPTIĞIN ÖNEMLİ!
Brezilyalı futbolcu, Kasımpaşa maçı sonrası "Daha önce sahada 5 forvetle yer alıp kaybettiğimiz gol bulamadığımız maçlar var. Önemli olan sahada ne yaptığınız" demişti.
  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar