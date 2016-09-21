Josef formayı kaptı

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle iyi bir hazırlık dönemi geçiremeyen Josef de Souza'nın, daha 2 hafta öncesine kadar devre arasında satışa çıkartılacağı konuşuluyordu. Hatta Josef için gideceği takımın isimleri bile verilmeye başlanmıştı.



ADVOCAAT ONU SEÇTİ!

Sakatlığını atlattıktan sonra şans bulmaya başlayan Josef de Souza, istekli ve azimli futboluyla Advocaat'ın gözüne girmeyi başardı. Kasımpaşa karşısında da usta bir plaseyle takımının ilk golünü atan Brezilyalı futbolcu, M.Topal ile birlikte oynamasının takımı defansif yaptığı şeklindeki görüşlere de aldırış etmiyor.



NE YAPTIĞIN ÖNEMLİ!

Brezilyalı futbolcu, Kasımpaşa maçı sonrası "Daha önce sahada 5 forvetle yer alıp kaybettiğimiz gol bulamadığımız maçlar var. Önemli olan sahada ne yaptığınız" demişti.