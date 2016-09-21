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Hayatındaki ilk derbiyi bu hafta göreceksin

, takım arkadaşı Talisca’ya, “Hayatındaki ilk derbiyi bu hafta göreceksin”

Hayatındaki ilk derbiyi bu hafta göreceksin
Quaresma takıma yeni katılan Talisca'yı derbiye hazırlıyor. Quaresma, genç yıldıza sürekli olarak derbilerin Türkiye'de ne kadar önemli olduğunu anlatırken, Brezilyalı oyuncudan gelen "Ben Portekiz'den derbilere alışkınım" yorumuna, "Sen burada derbi görmediğin için, onları derbi sanıyorsun" yanıtını verdi.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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