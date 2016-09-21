G.Saray'dan FETÖ temizliği

Galatasaray Kulübü Disiplin Kurulu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da gerçekleştirdiği toplantıda, FETÖ/PDY ile olan bağlantıları nedeniyle kulüp üyeliğinden ihraç edilmeleri istenen eski sarı-kırmızılı futbolcular Hakan Şükür, Arif Erdem, İsmail Demiriz ile eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un dosyalarını görüştü.
İHRAÇ EDİLDİLER
Galatasaray Kulübü Disiplin Kurulu eski futbolcular Hakan Şükür, Arif Erdem, İsmail Demiriz ile tutuklu valiler Hüseyin Avni Mutlu ve Şahabbetin Harput'un kulüp üyeliğinden ihraç edilmesine karar verdi.
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