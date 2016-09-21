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G.Saray'da temizliği! Hepsi ihraç edildi

'da , , , Şahabettin Harput ve Hüseyin Avni Mutlu üyelikten ihraç edildi.

G.Sarayda FETÖ temizliği! Hepsi ihraç edildi

'da Disiplin Kurulu tarihi bir karara imza attı ve soruşturmasında isimleri geçen eski Bursa Valisi Şehabettin Harput, eski İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski futbolculardan , ve 'i ihraç etti. Söz konusu isimlerin tümü FETÖ'ne mensup olmakla anılıyordu.

Bu gelişmeye göre Disiplin Kurulu ihraç kararı aldığını yönetim kuruluna bildirecek. Yönetim kurulunun kararı sonrasında da ihraç işlemi kesinlik kazanacak.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba 15:33
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