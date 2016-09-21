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G.Saray Odebank medya önünde

Sarı-Kırmızılılar yeni transferleriyle Euro Lig medya gününe katıldı...

G.Saray Odebank medya önünde
Bu sezon THY Euro Lig'de mücadele edecek olan Galatasaray Odeabank medya gününe katıldı... Sarı-Kırmızılılar yeni transferleri ve yeni formalarıyla ilk kez basının önüne çıktı. Coach Ergin Ataman, Euro Cup şampiyonu olarak Euro Lig'de önemli hedefler koyduklarını söyledi. Kaptan Sinan Güler ise, "Yeniden burada olmak çok güzel. Yeni formatıyla Euro Lig çok daha heyecanlı olacak" diye konuştu.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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