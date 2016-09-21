G.Saray Odebank medya önünde

Bu sezon THY Euro Lig'de mücadele edecek olan Galatasaray Odeabank medya gününe katıldı... Sarı-Kırmızılılar yeni transferleri ve yeni formalarıyla ilk kez basının önüne çıktı. Coach Ergin Ataman, Euro Cup şampiyonu olarak Euro Lig'de önemli hedefler koyduklarını söyledi. Kaptan Sinan Güler ise, "Yeniden burada olmak çok güzel. Yeni formatıyla Euro Lig çok daha heyecanlı olacak" diye konuştu.