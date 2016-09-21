Gaziantep hazırlıkları başladı

Süper Lig Turgay Şeren Sezonu5. hafta maçında 25 Eylül Pazargünü Ülker Stadyumu FenerbahçeŞükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeGaziantepspor ile karşılaşacak olanFenerbahçe, bu maçın hazırlıklarınadün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'ndeyaptığı antrenmanla başladı.
BUGÜN İZİN YAPACAKLAR Kasımpaşa maçında oynayanlar rejenerasyon ile yetinirken, diğer futbolcular 1saat 10 dakika süren bir çalışma gerçekleştirdiler. Takım bugün izin yapacak.
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