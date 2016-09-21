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Gaziantep hazırlıkları başladı

Kasımpaşa galibiyetiyle kötü gidişe dur diyen ve nefes alan , G.Antep maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Gaziantep hazırlıkları başladı
Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 5. hafta maçında 25 Eylül Pazar günü Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına dün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

BUGÜN İZİN YAPACAKLAR
Kasımpaşa maçında oynayanlar rejenerasyon ile yetinirken, diğer futbolcular 1 saat 10 dakika süren bir çalışma gerçekleştirdiler. Takım bugün izin yapacak.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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