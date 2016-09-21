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Fener 105 km’yi yine bulamadı

Fener 105 km’yi yine bulamadı
Fenerbahçe oynadığı lig maçarında olarak 105 km'yi bulmakta zorlanıyor. Kasımpaşa karşısında takım halinde 104.23 km. koşan Sarı-Lacivertli futbolcuların bu performansını Advocaat yetersiz buluyor. Hollandalı teknik adam en kısa süre içinde bu rakamı 110 km. seviyesine çıkarmak için kondisyon yüklemesi yapıyor.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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