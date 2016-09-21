Eto’o & Antalya kavgası

Eto'o ile Antalyaspor Yönetimi arasında gerginlik büyüyor. Başkan Ali Şafak Öztürk'ün, "Hiçbir oyuncu Antalyaspor'un menfaatlerinin üstünde değildir. Messi bile gelse değildir" demesine cevap gecikmedi. Kamerunlu golcü, "Menfaatleri için asla kavga etmeyeceğim. Çünkü benim için tek önemli şey Antalyaspor. Bazıları bazılarını adımı kirletmek adına yazılar yazmak için satın almış olsalar da. Saygı göstermeyen saygı duyamaz" dedi. Öte yandan Eto'o bu açıklaması nedeniyle kadro dışı bırakıldı.