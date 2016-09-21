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Eren’e ödülünü verin!

Eren’e ödülünü verin!
Çaykur Rizespor maçında süper bir röveşata golüne imza atan Eren Derdiyok, İngilizler'i de hayran bıraktı. Eurosport'un İngiltere hesabı, Eren'in golünü överken, FIFA'nın her yıl en iyi golü atan oyuncuya verdiği Puskas ödülüne aday gösterdi. Paylaşımda "Bu sene ödülü 'a verin"dendi.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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