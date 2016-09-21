Efsane golfcü Woods Belek’e geliyor

Avrupa'nın para ödülü en yüksek golf organizasyonlarından biri olan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen Turkish Airlines Open Golf Turnuvası, 3-6 Kasım'da Belek'te gerçekleştirilecek.



ÖDÜL TAM 7 MİLYON DOLAR

Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta oynanacak 7 milyon dolar ödüllü turnuvanın yıldızlarından birisinin de ikinci kez etkinlikte yer alacak efsane isim Tiger Woods olacağı bildirildi.