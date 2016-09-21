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Efsane golfcü Woods Belek’e geliyor

Tiger Woods, 3-6 Kasım’da Anta-l ya’daki turnuvada mücadele edecek

Efsane golfcü Woods Belek’e geliyor
Avrupa'nın para ödülü en yüksek golf organizasyonlarından biri olan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen Turkish Airlines Open Golf Turnuvası, 3-6 Kasım'da Belek'te gerçekleştirilecek.

ÖDÜL TAM 7 MİLYON DOLAR
Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta oynanacak 7 milyon dolar ödüllü turnuvanın yıldızlarından birisinin de ikinci kez etkinlikte yer alacak efsane isim Tiger Woods olacağı bildirildi.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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