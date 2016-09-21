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Deplasman tribünü için dev adım

3 Büyükler’in temsilcileri deplasman yasağının kalkması için İstanbul Valisi ’le görüştü. Yasağın kalkmasına sıcak bakan Şahin de “Kararı yarın vereceğiz” dedi.

Deplasman tribünü için dev adım
Başkanı Göksel Gümüşdağ, G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve F.Bahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu dün İstanbul Valiliği'ne çıkarma yaptı. Deplasman yasağının kaldırılması konusunda İstanbul Valisi Vasip Şa- hin'le görüşen 3 büyükler olumlu yanıt altı. "Yasağın kaldırılmasına sıcak bakıyorum" diyen Vasip Şahin, "Perşembe günü (yarın) yasakla ilgili kararı açıklayacağız"dedi.

DOSTLUK MESAJI
G.Saray Başkanı Dursun Özbek, sporda barışın adımlarını Fikret başkan ile beraber atmak istediklerini söyleyerek, Fikret başkanın yanında karşılaşmayı seyretmek istiyorum" dedi. Fikret Orman ise G.Saray taraftarlarını cumartesi günkü derbide ağırlamak istediklerini ifade ederek, "Biz de G.Saray'ın, F.Bahçe'nin stadına gitmek istiyoruz" diye konuştu.

FUTBOLU EĞLENCELİ BİR OYUN GÖRÜYORUZ
İstanbul Valisi Vasip Şahin kulüp temsilcileriyle güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Şahin, "Biz futbolu eğlenceli, insanlara hoş vakit geçiren bir olgu olarak görüyoruz. Zaman zaman yaşananlar buna gölge düşürüyor ama elbirliği ile çalışıyoruz" diye konuştu.

DOSTLUK MESAJI VERDİLER
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir araya geldikleri görüşmede dostluk mesajı verdi. İki başkan da yasağın kalkması gerektiğini savundu.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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