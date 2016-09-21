Deplasman tribünü için dev adım

Kulüpler Birliği BaşkanıGöksel Gümüşdağ,G.Saray Başkanı DursunÖzbek, Beşiktaş BaşkanıFikret Orman ve F.BahçeGenel Sekreteri MahmutUslu dün İstanbul Valiliği'neçıkarma yaptı. Deplasman yasağınınkaldırılması konusundaİstanbul Valisi VasipŞa- hin'le görüşen3 büyüklerolumlu yanıt altı. "Yasağınkaldırılmasına sıcak bakıyorum"diyen Vasip Şahin, "Perşembegünü (yarın) yasaklailgili kararı açıklayacağız"dedi.
DOSTLUK MESAJI G.Saray Başkanı DursunÖzbek, sporda barışın adımlarınıFikret başkan ile beraberatmak istediklerini söyleyerek,Fikret başkanın yanındakarşılaşmayı seyretmek istiyorum"dedi. Fikret Orman iseG.Saray taraftarlarını cumartesigünkü derbide ağırlamakistediklerini ifade ederek, "Bizde G.Saray'ın, F.Bahçe'ninstadına gitmek istiyoruz" diyekonuştu.
FUTBOLU EĞLENCELİ BİROYUN GÖRÜYORUZ İstanbul Valisi VasipŞahin kulüp temsilcileriyle güzelbir görüşme gerçekleştirdiklerinisöyledi. Şahin, "Biz futbolueğlenceli, insanlara hoş vakit geçirenbir olgu olarak görüyoruz.Zaman zaman yaşananlar bunagölge düşürüyor ama elbirliği ileçalışıyoruz" diye konuştu.
DOSTLUKMESAJIVERDİLER Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir araya geldikleri görüşmede dostluk mesajı verdi. İki başkan da yasağın kalkması gerektiğini savundu.
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