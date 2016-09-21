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Borcumu ödemeden gitmem

Kesinlikle hiçbir sağlık problemi yaşamadığını söyleyen ’ın yakın çevresine, “Bu camiaya borcumu ödemeden hiçbir yere gitmem” dediği ifade edildi...

Borcumu ödemeden gitmem
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, hakkında ortaya atılan, "Sağlık problemleri nedeniyle görevini bırakacak" iddialarını sert bi şekilde yalanladı. Tecrübeli hoca yaptığı açıklamada, "Sağlığımla ilgili ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır. Haberde adı geçen doktoru tanımıyorum. Bugüne kadar kalp ameliyatı dahi geçirmeyen birisi olarak, bu tip yalan haberleri gerçekmiş gibi kamuoyuna duyuranları şiddetle kınıyorum. Gazetecilik yapan arkadaşları basın meslek ilkelerine uymaya davet ediyorum. Taraftarlarımızın bu tip haberlere ve bu haberleri yapanlara itibar etmemeleri gerektiğini vurgularken, söz konusu haberlerle ilgili hukuki haklarımı saklı tuttuğumun da altını çizmek istiyorum" ifadesini kullandı.

GECE GÜNDÜZ MESAİ HARCIYORUZ
Yanal'ın yakın çevresine de Trabzonspor'daki hedefleri ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandığı öğrenildi. Başarılı teknik adamın, "Bu camiaya borcum var ve bu borcu ödemeden hiçbir yere gitmem. Trabzonspor ayağa kalkacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Başkanımız ve yöneticilerle beraber gece gündüz çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın meyvesini mutlaka alacağız" dediği belirlendi.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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