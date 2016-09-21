Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu'ndan Aziz Yıldırım'a eleştiri. Beyaz TV'ye konuşan Sarı-Kırmızılı yönetici Fenerbahçe'yle ilişkilerinin normale dönmesi için Başkan Aziz Yıldırım'ın tavrının belirleyici olacağını söyledi. Levent Nazifoğlu, "Şu anda Aziz Yıldırım çok agresif bir tavır takınıyor. O da yumuşak bir tavır takınırsa her şey farklı olacaktır. Bu bir spor tabii. Birleştirici olmak lazım; ayrıştırıcı değil. İlişkilerin yumuşaması Aziz Yıldırım'ın takınacağı tavra bağlı" dedi. Beşiktaş derbisi hakkında da açıklamalarda bulunan Nazifoğlu, "Vodafone Arena'da centilmence bir karşılaşma oynanmalı"diye konuştu.



DERBİNİN SONUCU ŞAMPİYONU BELİRLEMEZ

Derbiyi kazananın moral bulacağını söyleyen Nazifoğlu, "Ancak bu maçın sonucunu göre ne onlar şampiyon oldu diyebilir; ne de biz" dedi. Beşiktaş'ın favori gösterilmesiyle ilgili de konuşan Nazifoğlu, "Ali Sami Yen'de olsa biz favori gösterilecektik. Onların bir saha avantajı var" dedi. F.Bahçe'nin aldığı sonuçları da değerlendiren Nazifoğlu, "F.Bahçe çok büyük bir camia. Onlar bir iki mağlubiyetle yıkılacak camialar değil" ifadesini kullandı.