G.Saraylı yönetici, F.Bahçe ile ilişkilerinin düzelmesinin Aziz Yıldırım’a bağlı olduğunu söyledi. Levent Nazifoğlu, “Şu anda Aziz Yıldırım çok agresif. Birleştirici olmak lazım ayrıştırıcı değil” ifadesini kullandı.
Galatasaray Sportif AŞ YöneticisiLevent Nazifoğlu'ndanAziz Yıldırım'aeleştiri. Beyaz TV'ye konuşanSarı-Kırmızılı yöneticiFenerbahçe'yle ilişkilerininnormale dönmesi için BaşkanAziz Yıldırım'ın tavrının belirleyiciolacağını söyledi. LeventNazifoğlu, "Şu anda AzizYıldırım çok agresif bir tavır takınıyor.O da yumuşak bir tavırtakınırsa her şey farklı olacaktır.Bu bir spor tabii. Birleştiriciolmak lazım; ayrıştırıcı değil.İlişkilerin yumuşaması Aziz Yıldırım'ıntakınacağı tavra bağlı"dedi. Beşiktaş derbisi hakkında daaçıklamalarda bulunan Nazifoğlu,"Vodafone Arena'da centilmence birkarşılaşma oynanmalı"diye konuştu.
DERBİNİN SONUCU ŞAMPİYONU BELİRLEMEZ Derbiyi kazananın moral bulacağını söyleyen Nazifoğlu, "Ancak bu maçın sonucunu göre ne onlar şampiyon oldu diyebilir; ne de biz" dedi. Beşiktaş'ın favori gösterilmesiyle ilgili de konuşan Nazifoğlu, "AliSami Yen'de olsa biz favori gösterilecektik. Onların bir saha avantajı var" dedi. F.Bahçe'nin aldığı sonuçları da değerlendiren Nazifoğlu, "F.Bahçe çok büyük bir camia. Onlar bir iki mağlubiyetle yıkılacak camialar değil" ifadesini kullandı.
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